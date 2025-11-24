Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Експрем'єр Британії розповів про боротьбу з раком

24 листопада 2025, 17:06
Експрем'єр Британії розповів про боротьбу з раком
Девід Кемерон, Ева Копач. Фото: Agencja Gazeta
Камерон пройшов курс лікування від раку простати та закликав чоловіків не відкладати турботу про здоров’я.

Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон повідомив, що проходив лікування від раку простати.

Про це інформує телеканал Sky News.

Камерон звернувся до сімейного лікаря на прохання дружини, щоб пройти тест на простатоспецифічний антиген (PSA), який допомагає виявляти білки, пов’язані з раком простати. Результати показали тривожно високі показники. Після повторної біопсії йому підтвердили діагноз рак.

"Ти завжди боїшся почути ці слова. І коли лікар вимовляє їх, думаєш: "О, ні, він це скаже. Він це скаже". Потім настає час наступного рішення: проходити лікування чи спостерігати?" - поділився Камерон.

Він додав, що його старший брат Александр помер від раку підшлункової залози у тому ж віці, в якому зараз перебував сам Камерон. 

"Я вирішив діяти швидко. Я хотів рухатися вперед, і саме це зробив", - зазначив експрем’єр.

Камерон обрав фокальну терапію — лікування, під час якого за допомогою голок подаються електричні імпульси для знищення ракових клітин. Після курсу терапії йому зробили МРТ. 

"Це було в той самий тиждень, коли Дональд Трамп говорив про оцінку збитків від бомби. Я отримав свою власну оцінку збитків від бомби", - пожартував він.

Колишній прем’єр підтримує кампанію благодійної організації Prostate Cancer Research щодо впровадження скринінгу для чоловіків із високим ризиком захворювання. 

"Чоловіки часто відкладають турботу про своє здоров’я. Я зазвичай не люблю обговорювати інтимні питання, але відчуваю, що повинен це зробити", — додав Камерон.

Зараз він повністю одужав і продовжує брати участь у кампаніях за покращення діагностики та лікування раку простати, разом із олімпійським чемпіоном Кріcом Хоєм, колишнім ведучим Sky News Дермотом Мурнаганом та колишнім прем’єром Ріші Сунаком.

Щороку в Британії від раку простати помирає близько 12 тисяч чоловіків, що робить його найпоширенішим видом раку серед чоловіків у країні.

