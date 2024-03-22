У принцеси Кейт Міддлтон діагностували рак

На початку цього року принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині.

Післяопераційні тести виявили онкологію, через що Кетрін почала проходити хіміотерапію.

Про це стало відомо із відеозвернення принцеси на сторінках соцмережі Instagram.

"Нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як це їм зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре", - йдеться в дописі.

Дружина принца Вільяма додала, що почувається добре та стає щодня "сильнішою".

"Те, що Вільям поруч зі мною, також є джерелом розради та заспокоєння. Як і любов, підтримка і доброта, які виявляли так багато з вас. Це так багато значить для нас обох", - розповіла принцеса.

Кейт Міддлтон - дружина майбутнього короля Британії - розповіла, що ця новина стала "великим шоком" і що вони з чоловіком "робили все можливе, щоб опрацювати і вирішити це приватно заради їхньої молодої сім’ї".

Це сталося через кілька днів після того, як Кетрін помітили з принцом Вільямом, коли вони виходили з фермерського ринку неподалік від свого будинку у Віндзорі.

В Короля Британії також рак. Нагадаємо, що свій діагноз король Великої Британії оприлюднив, щоб запобігти спекуляціям на темі його здоров'я і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку. Яка саме форма раку у короля палац все ж таки вирішив залишити приватною інформацією.