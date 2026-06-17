Кронпринцеса Норвегії перенесла операцію з пересадки легень

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт успішно перенесла складну операцію з трансплантації легень у Національній лікарні в Осло.

Останніми місяцями представниця королівської родини перебувала у центрі суспільної уваги через скандал довкола "файлів Епштейна" та кримінальну справу проти її сина. Офіційну заяву щодо поточного стану здоров'я кронпринцеси оприлюднила пресслужба Королівського палацу.

Хірургічне втручання проводили провідні норвезькі фахівці, які високо оцінили результати виконаної роботи. Завідувач відділення торакальної хірургії Арнт Фіане заявив, що пересадка пройшла успішно. Медик також висловив глибоку вдячність усім колегам: "Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб подякувати всім членам команди, які брали участь у плануванні та проведенні операції".

Попри позитивну динаміку, кронпринцеса потребує тривалого професійного нагляду та не зможе відразу повернутися додому. Завідувач пульмонологічного відділення лікарні Аре Гольм зазначив, що кронпринцеса залишиться в лікарні ще на кілька тижнів. Лікарі мають повністю переконатися у відсутності будь-яких ризиків для пацієнтки. Фахівець детально пояснив причини тривалого перебування Метте-Маріт у медичному закладі після трансплантації.

"Це стандартна процедура, необхідна для коригування медикаментозного лікування, усунення можливих ускладнень та проведення реабілітації", – додав він.

Процес відновлення організму після заміни внутрішніх органів вимагає суворого дотримання протоколів.