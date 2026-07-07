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Норвегія закликає Китай примусити росію до переговорів

07 липня 2026, 09:55
Норвегія закликає Китай примусити росію до переговорів
Фото: Главком
Норвезькі посадовці вважають, що переговори повинні початися на основі припинення вогню і за нинішньою лінією фронту.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере закликав Китай використати свої зв’язки з російською владою, щоб допомогти закінчити війну проти України. Він сподівається покращити відносини Європи й Пекіна.
 
Про це прем’єр-міністр Норвегії сказав журналістам, передає Reuters.
 
Незадовго до цього Стере зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Осло і заявив, що більша частина їхньої розмови була присвячена Україні.
 
"Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найбільш прямим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і наполегливо закликаємо Китай використовувати цей канал", – сказав норвезький прем’єр.
 
Він вважає, що між Європою і Китаєм існує потенціал більшої співпраці, проте ця можливість обмежена, поки триває російсько-українська війна і КНР є партнером росії.
 
А міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, як вказує Reuters, раніше говорив, що діалог із Китаєм щодо припинення війни був "конструктивним і перспективним". Норвезькі посадовці вважають, що переговори мають початися на основі припинення вогню і за нинішньою лінією фронту, адже "це вже велика поступка з боку України".

 

війна в Україніросія окупантиНорвегія

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