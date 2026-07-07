Норвегія закликає Китай примусити росію до переговорів

Норвезькі посадовці вважають, що переговори повинні початися на основі припинення вогню і за нинішньою лінією фронту.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере закликав Китай використати свої зв’язки з російською владою, щоб допомогти закінчити війну проти України. Він сподівається покращити відносини Європи й Пекіна.

Про це прем’єр-міністр Норвегії сказав журналістам, передає Reuters.

Незадовго до цього Стере зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Осло і заявив, що більша частина їхньої розмови була присвячена Україні.

"Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найбільш прямим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і наполегливо закликаємо Китай використовувати цей канал", – сказав норвезький прем’єр.