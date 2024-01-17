Короля Чарльза III госпіталізують через пухлину – BBC
Про це інформує братинський мовник BBC.
В Букінгемському палаці заявили, що в 75-річного короля доброякісне новоутворення, і він пройде "корекційну процедуру".
Тому усі його публічні виступи будуть відкладені.
"Як і тисячі чоловіків щороку, Король звернувся до лікаря з приводу збільшення передміхурової залози", - написали в заяві.
Поки невідомо, яку корекційну процедуру пройде король, адже існує кілька способів лікування, включаючи хірургічне втручання, лазери.
За словами представників короля, це доброякісне утворення не є раком, воно поширене серед чоловіків старше 50 років і зазвичай не є серйозним захворюванням.
В листопаді, коли король Великої Британії Чарльз III відкрив у Вестмінстерському палаці парламентську сесію - він згадав в своїй промові про допомогу Україні через російську агресію.