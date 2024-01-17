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Короля Чарльза III госпіталізують через пухлину – BBC

17 січня 2024, 21:26
Короля Чарльза III госпіталізують через пухлину – BBC
Британського монарха Чарльза III наступного тижня ушпиталять до лікарні для лікування збільшеної простати, доброякісне новоутворення.

Про це інформує братинський мовник BBC.

В Букінгемському палаці заявили, що в 75-річного короля доброякісне новоутворення, і він пройде "корекційну процедуру". 

Тому усі його публічні виступи будуть відкладені.

"Як і тисячі чоловіків щороку, Король звернувся до лікаря з приводу збільшення передміхурової залози", - написали в заяві. 

Поки невідомо, яку корекційну процедуру пройде король, адже існує кілька способів лікування, включаючи хірургічне втручання, лазери.

За словами представників короля, це доброякісне утворення не є раком, воно поширене серед чоловіків старше 50 років і зазвичай не є серйозним захворюванням. 

В листопаді, коли король Великої Британії Чарльз III відкрив у Вестмінстерському палаці парламентську сесію  - він згадав в своїй промові про допомогу Україні через російську агресію.

 

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