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​Папа Римський пробуде у лікарні щонайменше тиждень

22 лютого 2025, 20:21
​Папа Римський пробуде у лікарні щонайменше тиждень
Фото: thehindu.com
Наразі в госпіталі Понтифіку лікує двостороннє запалення легень.

В римській лікарні "Джемеллі", де на цей час проходить лікування Папа Франциск, заявили, що понтифік ще не поза небезпекою і перебуватиме в лікарні щонайменше тиждень.

Про це повідомляє портал Vatican News.

На пресконференції в лікарні голова медичної команди, яка опікується Папою, Серджіо Альф'єрі та віцедиректор Ватиканської служби охорони здоров'я Луїджі Карбоне розповіли, що Папі Франциску не загрожує смерть, однак він наразі в зоні ризику. 

Медики кажуть, що Папа перебуватиме в лікарні щонайменше весь наступний тиждень.

Доктор Альф'єрі додав, що Папа не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, хоча він все ще відчуває труднощі з диханням і, як наслідок, обмежений у фізичних рухах, а також він сидить у кріслі прямо, працює і жартує.

Разом з тим, медики побоюються ризику того, що мікроби, які знаходяться в дихальних шляхах Папи, можуть потрапити в його кров, викликавши сепсис.

Також доктор Альф'єрі сказав, що він впевнений, що Папа Франциск в якийсь момент покине лікарню і повернеться в Каса Санта Марта у Ватикані - з тим застереженням, що коли він це зробить, його хронічні респіраторні проблеми залишаться.

Вчора ми писали, що Папа Франциск може піти у відставку через стан здоров'я.

На початку тижня стало відомо, що Папа Франциск на межі смерті: у нього двостороння пневмонія.

 

лікарняФранциск​Папа Римський

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