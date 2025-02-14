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Папу Римського госпіталізували

14 лютого 2025, 15:44
Папу Римського госпіталізували
Фото: з відкритих джерел
Він другий найстарший Папа в історії.

Папа Римський Франциск був госпіталізований з бронхітом і перебуває в римській клініці Policlinico Agostino Gemelli.

Про це повідомляє Vatican News.  

Понтифік кілька тижнів мав проблеми з диханням і це змусило його коригувати графік офіційних зустрічей. 

У Ватикані заявили, що  стан здоров'я 88-річного понтифіка потребує медичного спостереження після кількох днів хвороби.

Папа Римський кілька тижнів відчував проблеми з диханням, що змусило його скоригувати графік офіційних зустрічей, адже в останні роки роками його здоров'я неодноразово погіршувалося, особливо в холодну пору року.

Франциск перебуває на посаді глави Католицької церкви з 2013 року. 

Він другий найстарший Папа в історії після Лева XIII, який прожив 93 роки.

Його попередник, Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцінгер), також дожив до 95 років, але пішов у відставку за дев'ять років до своєї смерті в грудні 2022 року.

Днями Кая Каллас та Папа Римський Франциск обговорили справедливий мир для України.

Також нещодавно Папа Римський Франциск поспілкувався з молодими українцями та відповів на їхні запитання. Понтифік закликав до патріотизму, а також до прощення ворогів.

 

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