Міністр оборони Італії вдруге за місяць потрапив у лікарню
Міністра госпіталізували, повідомляє видання Rai News.
Чиновник був змушений достроково покинути засідання Вищої ради оборони Італії після чого його відвезли у відділення швидкої допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі. Туди ж він потрапив у лютому з перикардитом, після чого був госпіталізований до кардіологічного центру лікарні.
Під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили, повідомляє Il Messaggero.
Нагадаємо, 6 травня Гвідо Крозетто підтвердив плани уряду Італії щодо нового пакету допомоги для України "протягом найближчих тижнів".