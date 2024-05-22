Італійському міністру оборони Гвідо Крозетто стало зле на засіданні дорадчого оборонного органу країни вчора ввечері.

Міністра госпіталізували, повідомляє видання Rai News.

Чиновник був змушений достроково покинути засідання Вищої ради оборони Італії після чого його відвезли у відділення швидкої допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі. Туди ж він потрапив у лютому з перикардитом, після чого був госпіталізований до кардіологічного центру лікарні.

Під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили, повідомляє Il Messaggero.

Нагадаємо, 6 травня Гвідо Крозетто підтвердив плани уряду Італії щодо нового пакету допомоги для України "протягом найближчих тижнів".