Король Британії під час промови загадав про допомогу Україні
Про це пише The Telegraph.
"Мої міністри тісно співпрацюватимуть з міжнародними партнерами, щоб підтримувати Україну, зміцнювати НАТО та вирішити найгостріші виклики безпеці", - заявив монарх.
Він долав, що ці безпекові виклики включають в себе наслідки варварських актів тероризму проти народу Ізраїлю, сприяння гуманітарній підтримці в секторі Гази і підтримку миру та стабільності на Близькому Сході.
Король згадав про боротьбу уряду зі зміною клімату і безпечні розробки у сфері штучного інтелекту.
"Ухваливши ці довгострокові рішення, мій уряд змінить цю країну та збудує краще майбутнє", - сказав Чарльз ІІІ.
В березні ми писали, що Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав центр прийняття українських біженців у колишньому столичному аеропорту Тегель.