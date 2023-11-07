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Король Британії під час промови загадав про допомогу Україні

07 листопада 2023, 17:24
Король Британії під час промови загадав про допомогу Україні
Фото: з вільного доступу
Сьогодні король Великої Британії Чарльз III відкрив у Вестмінстерському палаці парламентську сесію і згадав в своїй промові про допомогу Україні через російську агресію.

Про це пише The Telegraph.

"Мої міністри тісно співпрацюватимуть з міжнародними партнерами, щоб підтримувати Україну, зміцнювати НАТО та вирішити найгостріші виклики безпеці", - заявив монарх.

Він долав, що ці безпекові виклики включають в себе наслідки варварських актів тероризму проти народу Ізраїлю, сприяння гуманітарній підтримці в секторі Гази і підтримку миру та стабільності на Близькому Сході.

Король згадав про боротьбу уряду зі зміною клімату і безпечні розробки у сфері штучного інтелекту.

"Ухваливши ці довгострокові рішення, мій уряд змінить цю країну та збудує краще майбутнє", - сказав Чарльз ІІІ.

В березні ми писали, що Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав центр прийняття українських біженців у колишньому столичному аеропорту Тегель.

 

УкраїнаЧарльз IIIКороль Британії

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