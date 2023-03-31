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Король Чарльз відвідав центр для українських біженців в Берліні

31 березня 2023, 12:59
Король Чарльз відвідав центр для українських біженців в Берліні
Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав центр прийняття українських біженців у колишньому столичному аеропорту Тегель.

Повідомляє агентство Укрінформ.

В центрі король поспілкувався з біженцями та працівниками центру, а також оглянув приміщення.

Разом з Чарльзом були федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штанмаєр та бургомістр Берліна Франциска Гіффай, які також поспілкувалися з біженцями.

ВІдомо, що Німеччина прийняла більше 1 млн українських переселенців. 

Британський король Чарльз ІІІ у вівторок був призначений головним полковником Корпусу королівських інженерів. Цей титул раніше мала його покійна мати королева Єлизавета ІІ.

Вчора Король Британії заявив,що  війна проти України розтоптала свободу і зруйнувала життя.

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