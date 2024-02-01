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ЗДОРОВ'Я

Кількість випадків захворювання на рак у світі зросте на 77% до 2050 року – ВООЗ

01 лютого 2024, 17:54
Кількість випадків захворювання на рак у світі зросте на 77% до 2050 року – ВООЗ
Фото: з вільного доступу
Прогноз відображає як старіння населення, так і його зростання, а ще зміни впливу на людей факторів, які повʼязані з соціально-економічним розвитком.

Всесвітня організація охорони здоровʼя прогнозує понад 35 мільйонів нових випадків раку у 2050 році, що на 77% більше, ніж було у 2022 році.

Прогноз відображає як старіння населення, так і його зростання, а ще зміни впливу на людей факторів, які повʼязані з соціально-економічним розвитком. Головними факторами зростання захворюваності на рак є ожиріння та вживання тютюну й алкоголю. Водночас забруднення повітря залишається ключовим фактором екологічного ризику.

Країни з високим рівнем Індексу людського розвитку (ІЛР), за очікуваннями ВООЗ, найбільше відчують абсолютне зростання захворюваності на рак. Там у 2050 році зафіксують ще 4,8 мільйона нових випадків.

Проте пропорційне зростання, як порівняти з нинішнім рівнем захворюваності, буде найбільш виразним у країнах з низьким ІЛР (збільшення на 142%) і в країнах із середнім ІЛР (99%). Також прогнозують, що до 2050 року смертність від раку в цих країнах зросте майже вдвічі.

Керівник відділу спостереження за раком IARC Фредді Брей зауважує, що зростання випадків раку нерівномірно вплине на країни з різними рівнями ІЛР. Попри прогрес у ранньому виявленні раку та лікуванні, велика різниця у результатах лікування існує не тільки між регіонами світу з високим і низьким рівнем доходу, а й усередині країн.

Глобальна обсерваторія раку IARC визначила, що у 2022 році найпоширенішими видами раку стали рак легенів, молочної залози та колоректальний рак.

Рак легенів став найпоширенішим з 2,5 мільйонами нових випадків, що становить 12,4% від загальної кількості нових випадків. Рак молочної залози у жінок на другому місці за поширенням (2,3 мільйона випадків, 11,6%), далі йдуть колоректальний рак (1,9 мільйона випадків, 9,6%), рак простати (1,5 мільйона випадків, 7,3%) і рак шлунка (970 000 випадків, 4,9%). Дані охоплюють 185 країн і 36 видів раку.

ракВООЗ

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