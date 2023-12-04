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ЗДОРОВ'Я

AstraZeneca та фірма з виробництва біопрепаратів ШІ Absci об'єднали зусилля у розробці ліків від раку – Reuters

04 грудня 2023, 17:23
AstraZeneca та фірма з виробництва біопрепаратів ШІ Absci об'єднали зусилля у розробці ліків від раку – Reuters
Фото: Ukrinform
Absci застосовує генеративний ШІ для розробки оптимальних препаратів-кандидатів на основі цільової спорідненості, безпеки й технологічності.

Англо-шведський виробник ліків AstraZeneca підписав угоду на суму до 247 мільйонів доларів з американською біологічною компанією Absci, яка займається розробкою ліків і препаратів з використанням штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters. 

Співпраця спрямована на розробку генеративної моделі ШІ для створення нових і вдосконалених методів лікування антитілами. Компанія не повідомила, з яким саме видом раку вони боротимуться. 

"Ми пишаємося тим, що тісно співпрацюємо з AstraZeneca, щоб використовувати наш ШІ для створення нових методів лікування онкологічних пацієнтів", — зазначив генеральний директор Absci Шон Макклейн. 

За інформацією Financial Times, угода включає авансовий платіж для Absci, фінансування досліджень і розробок, проміжні виплати, а також роялті (платіж за використання ШІ) з продажу будь-якого продукту. 

Компанія AstraZeneca розробила вакцину проти COVID-19. Це перша вакцина проти коронавірусу, яка була зареєстрована в Україні. Основні випробування показали, що вакцина має близько 60% ефективності.

Раніше німецька компанія BioNTech, яка розробила вакцину від коронавірусу Pfizer, заявила про успішні випробування вакцини від раку. Науковці сподіваються, що перші персоналізовані вакцини проти раку на основі мРНК ухвалять до 2030 року.  

вакцинаціяракштучний інтелект

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