Україна прискорює розробку бойових дронів на базі штучного інтелекту – Reuters

В Україні кілька стартапів розробляють системи штучного інтелекту, які допоможуть керувати величезним флотом безпілотників. Це виводить військові дії на незвідану раніше територію, оскільки воюючі сторони прагнуть отримати технологічну перевагу в бою.

Україна сподівається, що розгортання дронів з ШІ по всій лінії фронту допоможе їй подолати посилення глушіння сигналу з боку росіян, а також дасть змогу БПЛА працювати у великих групах.

Розробки ШІ для безпілотників в Україні здебільшого розділені між візуальними системами, що допомагають ідентифікувати цілі та спрямовувати на них безпілотники, картографією місцевості для навігації та складнішими програмами, що дають змогу БПЛА діяти взаємопов'язаними "роями".

Одна з компаній, що працюють у цьому напрямі - Swarmer - розробляє програмне забезпечення, що об'єднує безпілотники в мережу. Рішення можуть ухвалюватися миттєво всією групою, а людина буде лише давати дозвіл на автоматичні удари.

"Коли ви намагаєтеся збільшити масштаби (за допомогою пілотів-людей), це просто не працює. Людям практично неможливо керувати роєм із 10 або 20 дронів або роботів", - сказав Reuters генеральний директор Swarmer Сергій Купрієнко.

За його словами, тоді як пілоти-люди ледве справляються з операціями, в яких беруть участь понад п'ять безпілотників, ШІ зможе обробляти сотні.

Система, що отримала назву Styx, управляє мережею розвідувальних і ударних дронів, як великих, так і малих, у повітрі і на землі. За його словами, кожен дрон зможе планувати свої дії і передбачати поведінку інших у рої.

Один з українських чиновників, говорячи на умовах анонімності, розповів Reuters, що в атаках іноді бере участь рій із приблизно 20 дронів.

Основні безпілотники летять до цілі, а завдання решти - знищити або відвернути засоби протиповітряної оборони на шляху. Для цього вони використовують штучний інтелект під контролем людини, який допомагає виявити цілі або загрози і спланувати можливі маршрути, додало джерело.

Потреба в дронах з ШІ стає дедалі нагальнішою в міру того, як обидві сторони впроваджують системи радіоелектронної боротьби, що порушують сигнали між пілотами і безпілотниками.

"Ми вже працюємо над концепцією, згідно з якою в найближчому майбутньому на лінії фронту не буде зв'язку між пілотом і БПЛА", - каже Макс Макарчук, керівник напряму ШІ в Brave1, акселераторі оборонних технологій, створеному українським урядом.

За словами Макарчука, відсоток БПЛА, що вражають ціль, постійно знижується. Більшість FPV-систем зараз мають відсоток влучання в ціль 30-50%, а для нових пілотів цей показник може становити лише 10%.

За прогнозами, FPV-безпілотники, керовані штучним інтелектом, зможуть вражати цілі з імовірністю близько 80%.

Ключовим завданням для українських виробників є створення дешевої системи прицілювання з ШІ для дронів. Це дасть змогу масово розгорнути її вздовж усієї лінії фронту протяжністю 1 000 км, де щотижня використовуються тисячі безпілотників FPV.

Витрати можна знизити, запустивши програми ШІ на Raspberry Pi, маленькому дешевому комп'ютері, який набув світової популярності поза межами освітніх цілей, для яких його було створено.

Макарчук сказав, що, за його оцінками, вартість встановлення простої системи наведення на ціль, яка фіксуватиметься на об'єкті, що його бачить камера дрона, становитиме всього близько 150 доларів на один апарат.