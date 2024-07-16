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CУСПІЛЬСТВО

Хакери викрали терабайти даних Disney: подробиці про проєкти, фінанси та особисту інформацію

16 липня 2024, 19:41
Хакери викрали терабайти даних Disney: подробиці про проєкти, фінанси та особисту інформацію
Фото: з вільних джерел
Вкрадені дані нібито включають усі повідомлення та файли принаймні з 2019 року.

Анонімна хакерська група NullBulge, яка виступає проти мистецтва, створеного штучним інтелектом, заявила, що отримала 1,1 терабайта повідомлень компанії Disney в корпоративному месенджері Slack.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вкрадені дані нібито включають усі повідомлення та файли принаймні з 2019 року, зокрема подробиці про неопубліковані проєкти, коди, зображення, облікові дані для входу в корпоративні системи, посилання на внутрішні веб-сайти Disney.

Крім того, хакери отримали розмови про розробку програмного забезпечення, дані по відвідуваність і доходи паризького Діснейленду, внутрішні документи, оцінювання кандидатів на роботу і навіть фотографії собак співробітників.

Дані опублікували в четвер, 11 липня, на сайті BreachForums, але потім їх видалили.

NullBulge також оприлюднила детальну інформацію про співробітника Disney, який, як стверджують хакери, допоміг їм отримати доступ до даних компанії. Зокрема вони опублікували його медичні записи, а також вміст його менеджера паролів 1Password.

NullBulge стверджує, що «злив» дані про цю людину в помсту за те, що вона розірвала зв’язок із хакерами й перекрила доступ до корпоративних даних Disney. Однак чи дійсно хтось у компанії співпрацював з групою, поки підтвердити не можуть.

NullBulge називає себе "групою хакактивістів, яка захищає права митців і забезпечує справедливу винагороду за їхню роботу". Група стверджує, що зламує лише цілі, які порушують один із трьох "гріхів", вказуючи, що: не схвалює жодної форми просування криптовалют або пов’язаних із ними продуктів і послуг; вважає, що згенеровані штучним інтелектом твори мистецтва шкодять креативним індустріям, тож «цьому слід перешкоджати»; та не підтримує будь-якої крадіжки з Patreons й інших платформ, що підтримують виконавців і митців загалом.

хакериDisneyштучний інтелект

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