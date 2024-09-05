США, Британія та Євросоюз підпишуть перший міжнародний договір про штучний інтелект

Підписанти угоди матимуть право впроваджувати законодавчі або адміністративні заходи для виконання положень конвенції.

Сьогодні, 5 вересня, відбудеться перша юридично обов'язкова міжнародна угода щодо штучного інтелекту, яка буде укладена між країнами-членами Європейського Союзу, Сполученими Штатами і Великою Британію.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ради Європи підтримала ініціативу і яка працювала над створенням конвенції протягом кількох років.

Конвенція буде зосереджена на управлінні ризиками, які виникають у зв'язку з використанням систем ШІ, а також з одночасною підтримкою інновацій в цій сфері. Документ прийняли ще в травні після тривалих обговорень за участю 57 країн. Міністр юстиції Британії Шабана Махмуд наголосила на важливості цієї угоди.

"Ця Конвенція є важливим кроком до того, щоб ці нові технології можна було використовувати без руйнування наших найдавніших цінностей, таких як права людини та верховенство права", - заявила британська міністр юстиції Шабана Махмуд.

Угода зосереджується на захисті тих, хто постраждав від використання систем штучного інтелекту.

Крім того, конвенція діє окремо від Закону ЄС про ШІ, який набув чинності 1 серпня.

Підписанти угоди матимуть право впроваджувати законодавчі або адміністративні заходи для виконання положень конвенції.