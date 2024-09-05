Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США, Британія та Євросоюз підпишуть перший міжнародний договір про штучний інтелект

05 вересня 2024, 15:15
США, Британія та Євросоюз підпишуть перший міжнародний договір про штучний інтелект
Фото: google.com
Підписанти угоди матимуть право впроваджувати законодавчі або адміністративні заходи для виконання положень конвенції.

Сьогодні, 5 вересня, відбудеться  перша юридично обов'язкова міжнародна угода щодо штучного інтелекту,  яка буде укладена між країнами-членами Європейського Союзу, Сполученими Штатами і Великою Британію.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ради Європи підтримала ініціативу і яка працювала над створенням конвенції протягом кількох років. 

Конвенція буде зосереджена на управлінні ризиками, які виникають у зв'язку з використанням систем ШІ, а також з одночасною підтримкою інновацій в цій сфері. Документ прийняли ще в травні після тривалих обговорень за участю 57 країн. Міністр юстиції Британії Шабана Махмуд наголосила на важливості цієї угоди. 

"Ця Конвенція є важливим кроком до того, щоб ці нові технології можна було використовувати без руйнування наших найдавніших цінностей, таких як права людини та верховенство права", - заявила британська міністр юстиції Шабана Махмуд. 

Угода зосереджується на захисті тих, хто постраждав від використання систем штучного інтелекту. 

Крім того, конвенція діє окремо від Закону ЄС про ШІ, який набув чинності 1 серпня.

Підписанти угоди матимуть право впроваджувати законодавчі або адміністративні заходи для виконання положень конвенції.

 
штучний інтелектміжнародний договір

Останні матеріали

Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється