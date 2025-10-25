Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

ШІ помилився: у США поліція схопила школяра через "зброю", якої не було

25 жовтня 2025, 16:16
ШІ помилився: у США поліція схопила школяра через
з вільних джерел
Насправді ж у нього була пачка від чипсів.

Поліція Балтимору прибула в школу і надягла на підлітка кайданки після того, як система штучного інтелекту помилково виявила в нього зброю. Насправді ж у нього була пачка від чипсів.

Про це пише BBC.

16-річний школяр Такі Аллен розповів місцевим новинам, що після футбольного тренування він доїв Doritos і поклав порожній пакет до кишені. Він сказав, що через 20 хвилин прибула озброєна поліція.

"З’явилася поліція, вісім машин, а потім усі вони вийшли з пістолетами, спрямованими на мене, і говорили, щоб я ліг на землю", — сказав школяр.

Потім поліцейські закували його в кайданки.

Поліцейське управління заявило, що їхні офіцери "відреагували належним чином та пропорційно, виходячи з наданої на той час інформації". У заяві йдеться, що штучний інтелект надіслав сповіщенні експертам-людям, які не виявили жодної загрози. Але директорка школи пропустила це та звʼязалася зі шкільною службою безпеки, яка зрештою викликала поліцію.

Підлітка відпустили після зʼясування обставин. Він сказав медіа, що тепер після тренувань чекає всередині, бо вважає, що виходити надвір недостатньо безпечно.

