Україна уклала довгострокове оборонне партнерство з Катаром

Президент України Володимир Зеленський оголосив про укладення довгострокового партнерства у сфері оборони з Катаром терміном щонайменше на 10 років.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Під час візиту в Доху Зеленський провів зустріч з еміром Катару шейхом Таміном бін Хамадом Аль Тані та катарським прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Лідери обговорили питання захисту життя громадян обох країн та уклали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Президент зазначив, що домовленість передбачає створення спільних виробництв і технологічного партнерства між українськими та катарськими компаніями. Також він розповів про безпекову ситуацію в Україні, включно з постійними атаками росії і тісною співпрацею москви з Іраном.

"Нам важливо посилювати систему протиповітряної оборони, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів", — підкреслив Зеленський.

Після заяви президента допис про укладену угоду опублікував секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Він підтвердив, що документ відкриває рамки для довгострокової співпраці у безпековій сфері, зокрема для протидії сучасним повітряним загрозам та посилення оборонних можливостей.

За словами Умєрова, угода передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.

Окрім цього, 28 березня Зеленський повідомив про зустріч із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони домовилися про співпрацю в галузі безпеки та оборони, а також обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що впливає на світовий ринок нафти. Зеленський зазначив, що команди країн узгодять деталі співпраці найближчим часом.