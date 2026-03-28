Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна уклала довгострокове оборонне партнерство з Катаром

28 березня 2026, 16:50
Фото: з вільних джерел
Під час візиту в Доху Зеленський провів зустріч з еміром Катару шейхом Таміном бін Хамадом Аль Тані та катарським прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про укладення довгострокового партнерства у сфері оборони з Катаром терміном щонайменше на 10 років.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Під час візиту в Доху Зеленський провів зустріч з еміром Катару шейхом Таміном бін Хамадом Аль Тані та катарським прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Лідери обговорили питання захисту життя громадян обох країн та уклали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Президент зазначив, що домовленість передбачає створення спільних виробництв і технологічного партнерства між українськими та катарськими компаніями. Також він розповів про безпекову ситуацію в Україні, включно з постійними атаками росії і тісною співпрацею москви з Іраном.

"Нам важливо посилювати систему протиповітряної оборони, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів", — підкреслив Зеленський.

Після заяви президента допис про укладену угоду опублікував секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Він підтвердив, що документ відкриває рамки для довгострокової співпраці у безпековій сфері, зокрема для протидії сучасним повітряним загрозам та посилення оборонних можливостей.

За словами Умєрова, угода передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.

Окрім цього, 28 березня Зеленський повідомив про зустріч із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони домовилися про співпрацю в галузі безпеки та оборони, а також обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що впливає на світовий ринок нафти. Зеленський зазначив, що команди країн узгодять деталі співпраці найближчим часом.

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється