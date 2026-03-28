Фінляндія перевірить, чи зброя для України не пішла на війну з Іраном

28 березня 2026, 16:27
Фінляндія перевірить, чи зброя для України не пішла на війну з Іраном
Генеральний секретар НАТО повідомляв, що основне обладнання для України продовжує надходити.

The Washington Post раніше повідомляв, що Пентагон може відправити на Близький Схід озброєння для України. Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккяненсказав, що очікує доставлення всього замовленого європейськими країнами озброєння для Києва.

Про це інформує Euronews. 

Зокрема, він додав, що Гельсінкі слідкуватиме, чи Сполучені Штати виконують контракти з європейськими країнами НАТО, які замовляли американську зброю для України. Хяккянен наголосив, що під час оцінки використання коштів вони покладаються на те, що система працює правильно, однак якщо з’являться проблеми, доведеться переглянути підхід.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що основне обладнання для України, зокрема системи перехоплення, продовжують доставлятися до Києва. Водночас є побоювання, що через тривалість війни та обмежені запаси американських військових постачання деякі ресурси можуть перенаправити для використання в Ірані.

СШАІранзброяФінляндіявійна в Україні

