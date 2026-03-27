Рубіо не виключив, що зброю можуть спрямувати не Україні

За словами держсекретаря США, ініціатива із закупівлі американського озброєння Україні поки що не зазначала впливу від операції в Ірані.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Про це під час спілкування з журналістами заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За словами держсекретаря США, ініціатива із закупівлі американського озброєння Україні поки що не зазначала впливу від операції в Ірані. Таким чином він заперечив, що США розпочали перенаправляти озброєння, призначене для Києва, на Близький Схід, але додав, що це може статися у майбутньому.

"Поки що нічого не було перенаправлено, але це може статися. Я маю на увазі, чесно кажучи, йдеться не про перенаправлення. Це не перенаправлена зброя. Це наша зброя. Це продажі...Якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо у себе на першому місці, коли йдеться про нашу зброю", – заявив Рубіо.

Він додав, що Вашингтон завжди допускає таку можливість у випадках, коли йдеться про національні інтереси країни.

"Якщо нам щось потрібно для Америки, і це американське, ми збережемо це для Америки в першу чергу. Але на цю мить цього не сталося", – додав він.

Його заява прозвучала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати країни, що постачання зброї США до України може бути перерване в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.