Рубіо не виключив, що зброю можуть спрямувати не Україні
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.
За словами держсекретаря США, ініціатива із закупівлі американського озброєння Україні поки що не зазначала впливу від операції в Ірані. Таким чином він заперечив, що США розпочали перенаправляти озброєння, призначене для Києва, на Близький Схід, але додав, що це може статися у майбутньому.
"Поки що нічого не було перенаправлено, але це може статися. Я маю на увазі, чесно кажучи, йдеться не про перенаправлення. Це не перенаправлена зброя. Це наша зброя. Це продажі...Якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо у себе на першому місці, коли йдеться про нашу зброю", – заявив Рубіо.
Він додав, що Вашингтон завжди допускає таку можливість у випадках, коли йдеться про національні інтереси країни.
"Якщо нам щось потрібно для Америки, і це американське, ми збережемо це для Америки в першу чергу. Але на цю мить цього не сталося", – додав він.
Його заява прозвучала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати країни, що постачання зброї США до України може бути перерване в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.