Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США попереджають союзників про можливі перебої з постачанням зброї в Україну

27 березня 2026, 19:10
США попереджають союзників про можливі перебої з постачанням зброї в Україну
Фото: з вільного доступу
Пентагон відмовився коментувати деталі щодо пріоритетів використання озброєння.

Представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати союзників, що поставки зброї до України можуть бути тимчасово обмежені в найближчі місяці через пріоритетне використання озброєння у війні в Ірані.

За інформацією Politico, Державний департамент США повідомив європейські країни, що поставки боєприпасів, зокрема перехоплювачів для систем ППО Patriot, можуть бути перервані. Три європейські посадовці підтвердили, що ця інформація обговорювалась у дипломатичних колах.

Двоє співрозмовників зазначили, що держсекретар США Марко Рубіо планував підняти це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 27 березня. При цьому деякі союзники отримали запевнення, що поставки в рамках ініціативи PURL не були перенаправлені.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що під час двосторонньої зустрічі з Рубіо глава МЗС Андрій Сибіга не отримував повідомлень про можливі перебої з постачаннями в межах PURL.

Пентагон відмовився коментувати деталі щодо пріоритетів використання озброєння.

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється