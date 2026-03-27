США попереджають союзників про можливі перебої з постачанням зброї в Україну

Представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати союзників, що поставки зброї до України можуть бути тимчасово обмежені в найближчі місяці через пріоритетне використання озброєння у війні в Ірані.

За інформацією Politico, Державний департамент США повідомив європейські країни, що поставки боєприпасів, зокрема перехоплювачів для систем ППО Patriot, можуть бути перервані. Три європейські посадовці підтвердили, що ця інформація обговорювалась у дипломатичних колах.

Двоє співрозмовників зазначили, що держсекретар США Марко Рубіо планував підняти це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 27 березня. При цьому деякі союзники отримали запевнення, що поставки в рамках ініціативи PURL не були перенаправлені.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що під час двосторонньої зустрічі з Рубіо глава МЗС Андрій Сибіга не отримував повідомлень про можливі перебої з постачаннями в межах PURL.

Пентагон відмовився коментувати деталі щодо пріоритетів використання озброєння.