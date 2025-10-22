Канцлер Німеччини застосував штучний інтелект для розробки законів

Канцлер Німеччини сказав, що пропозиції ШІ були "дивовижні".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що використовує штучний інтелект у своїй роботі, зокрема для розробки законодавства.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Мерц зазначив, що "опановує базову систему на власному комп’ютері".

"Я навіть випробував його дуже конкретно під час законодавчого проєкту, який ми схвалили у федеральному уряді, а саме — активної пенсії, який стосувався формулювання в Законі про прибутковий податок", — додав канцлер Німеччини.

Також він зазначив, що пропозиції ШІ були "дивовижні", і хоча технологія продемонструвала певні обмеження, він переконаний у її потенціалі.