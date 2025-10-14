Номери Трампа-молодшого та світових лідерів злили в інтернет – BBC

Медіа не розкриває назви вебсайту, але відомо, що він використовує штучний інтелект для збору відкритих даних із соцмереж та порталів з вакансіями.

На одному з американських сайтів оприлюднили приватні номери телефонів кількох відомих осіб, серед яких прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та Дональд Трамп — молодший.

Про це пише BBC.

Медіа не розкриває назви вебсайту, але відомо, що він використовує штучний інтелект для збору відкритих даних із соцмереж та порталів з вакансіями. Сайт стверджує, що має контактні дані сотень мільйонів людей і використовується рекрутерами та торговими представниками.

Користувачі можуть безкоштовно шукати обмежену кількість контактів у базі або оформити платну підписку.

Крім того, на сайті є форма, за допомогою якої люди, чиї дані опинилися в базі, можуть подати запит на видалення своєї особистої інформації.

Офіс австралійського прем’єра, чий номер телефону опинився серед злитих, каже, що поінформований про інцидент. Влада вже проводить розслідування.

Також на сайті поширили приватний номер лідерки опозиції в Австралії Сюзан Лей. Її представник назвав ситуацію "очевидно тривожною" і повідомив, що вони подали запит на видалення інформації.

Наразі невідомо, яким чином сайт отримав ці номери. Проте BBC зазначає, що в Австралії останніми роками сталося кілька масштабних витоків даних.

Журналісти BBC зателефонували за деякими номерами зі списку. Наприклад, за номером телефону, який нібито належить колишньому президенту США Бараку Обамі, ніхто не відповів. А коли подзвонили Біллу Клінтону — слухавку підняв здивований чоловік.

Лондонський стаціонарний номер, який нібито належить британському прем’єру Кіру Стармеру, також залишився без відповіді.