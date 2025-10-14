Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Номери Трампа-молодшого та світових лідерів злили в інтернет – BBC

14 жовтня 2025, 12:55
Номери Трампа-молодшого та світових лідерів злили в інтернет – BBC
Фото: Google
Медіа не розкриває назви вебсайту, але відомо, що він використовує штучний інтелект для збору відкритих даних із соцмереж та порталів з вакансіями.

На одному з американських сайтів оприлюднили приватні номери телефонів кількох відомих осіб, серед яких прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та Дональд Трамп — молодший.

Про це пише BBC.

Медіа не розкриває назви вебсайту, але відомо, що він використовує штучний інтелект для збору відкритих даних із соцмереж та порталів з вакансіями. Сайт стверджує, що має контактні дані сотень мільйонів людей і використовується рекрутерами та торговими представниками.

Користувачі можуть безкоштовно шукати обмежену кількість контактів у базі або оформити платну підписку.

Крім того, на сайті є форма, за допомогою якої люди, чиї дані опинилися в базі, можуть подати запит на видалення своєї особистої інформації.

Офіс австралійського прем’єра, чий номер телефону опинився серед злитих, каже, що поінформований про інцидент. Влада вже проводить розслідування.

Також на сайті поширили приватний номер лідерки опозиції в Австралії Сюзан Лей. Її представник назвав ситуацію "очевидно тривожною" і повідомив, що вони подали запит на видалення інформації.

Наразі невідомо, яким чином сайт отримав ці номери. Проте BBC зазначає, що в Австралії останніми роками сталося кілька масштабних витоків даних.

Журналісти BBC зателефонували за деякими номерами зі списку. Наприклад, за номером телефону, який нібито належить колишньому президенту США Бараку Обамі, ніхто не відповів. А коли подзвонили Біллу Клінтону — слухавку підняв здивований чоловік.

Лондонський стаціонарний номер, який нібито належить британському прем’єру Кіру Стармеру, також залишився без відповіді.

Барак ОбамаАвстраліятелефоништучний інтелекткібератакаТрамп — молодший

Останні матеріали

Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється