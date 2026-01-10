В Австралії оголосили стан стихійного лиха через катастрофічні лісові пожежі

Прем’єр-міністр штату Вікторія Жасінта Аллан заявила, що пожежі поширюються з надзвичайною швидкістю.

В австралійському штаті Вікторія запровадили стан стихійного лиха через масштабні лісові пожежі надзвичайного рівня складності. Надзвичайний режим діє на території 18 муніципалітетів, а також охоплює один із гірськолижних курортів.

Про це повідомляють Bloomberg та Reuters.

Оголошення надзвичайного стану надало владі розширені повноваження для боротьби з вогнем. Зокрема, уряд може примусово евакуйовувати мешканців, обмежувати пересування регіоном і реквізувати приватну власність для ліквідації наслідків пожеж.

Прем’єр-міністр штату Вікторія Жасінта Аллан заявила, що пожежі поширюються з надзвичайною швидкістю, а головним пріоритетом залишається збереження людських життів. Станом на ранок повідомляється про трьох зниклих безвісти — чоловіка, жінку та дитину.

Попри поступове зниження температур, ситуація залишається критичною через тривалу посуху, яка тривала більшу частину 2025 року. Внаслідок пожеж без електропостачання залишилися близько 38 тисяч домівок і підприємств. Вогонь знищив понад 130 будівель та випалив більш ніж 300 тисяч гектарів чагарників.

Найпотужніший осередок займання зафіксовано поблизу міста Лонгвуд, приблизно за 112 кілометрів від Мельбурна. Там вогонь охопив близько 130 тисяч гектарів територій, знищивши виноградники та сільськогосподарські угіддя.

Загалом у штаті залишаються активними щонайменше десять великих пожежних осередків. За інтенсивністю ці пожежі вже порівнюють із катастрофічним «Чорним літом» 2019–2020 років.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав погодні умови «екстремальними та небезпечними» й підтвердив, що значну частину Вікторії офіційно оголошено зоною лиха. Через загрозу життю людей десятки населених пунктів були евакуйовані, а національні парки та кемпінги — закриті.

Попередження про високу пожежну небезпеку та аномальну спеку діють також у сусідньому штаті Новий Південний Уельс. Водночас інші регіони Австралії стикаються з протилежними стихійними явищами: у передмістях Сіднея зафіксували один із найспекотніших днів за останні роки, а в Квінсленді оголошено попередження про можливі повені через наближення тропічного циклону з Коралового моря.

Науковці зазначають, що Вікторія є одним із найбільш пожежонебезпечних регіонів світу. За їхніми словами, дим від нинішніх пожеж уже досяг берегів Аргентини, що свідчить про глобальний масштаб екологічної катастрофи.