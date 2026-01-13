Посол Австралії в США достроково піде у відставку після критики з боку Трампа

Кевін Радд мав напружені стосунки з Трампом.

Посол Австралії в США Кевін Радд залишить свою посаду раніше, ніж очікувалося — про це було оголошено після того, як американський президент Дональд Трамп розкритикував його.

Про це повідомляє Politico.

Радд піде у відставку наприкінці березня, заявив у понеділок, 12 січня, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, висловивши “глибоку вдячність” Радду, який також двічі обіймав посаду прем'єра Австралії. Очікується, що після відставки Радд очолить аналітичний центр Азійське товариство, в якому він вже працював у 2021–2023 роках.

“Радд досяг конкретних результатів для Австралії — як під час правління демократів, так і республіканців — у співпраці з нашим найближчим союзником у сфері безпеки та головним стратегічним партнером”, — сказав Албаніз.

Радд, який у 2023 році розпочав чотирирічний термін повноважень посла в США, опинився в центрі незручної конфронтації під час двосторонньої зустрічі з Албаніза з Трампом у Білому домі торік у жовтні. У відповідь на запитання про минулі коментарі, в яких Радд висловлював несхвалення Трампа, президент США сказав йому: “Ви мені теж не подобаєтесь, і, мабуть, ніколи не будете подобатись”.