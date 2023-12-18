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COVID-19

Країни ЄС знищують вакцини проти COVID на суму €4 мільярди

18 грудня 2023, 11:25
Країни ЄС знищують вакцини проти COVID на суму €4 мільярди
Фото: Главком
Розрахунки Politico базуються на цифрах з 19 європейських країн.

За неповною оцінкою, близько 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, закуплених країнами ЄС у розпал пандемії, залишилися невикористаними.

Про це повідомляє Politico.

З початку пандемії коронавірусу наприкінці 2020 року країни ЄС спільно придбали 1,5 мільярда доз вакцини (понад три на кожну людину в Європі). Багато з них зараз лежать на звалищах по всьому континенту.

Як зазначає видання, нелегко виявити, скільки вакцин було викинуто. Уряди, включно з другою за чисельністю населення країною ЄС Францією, неохоче розкривають масштаби відходів.

Розрахунки Politico базуються на цифрах з 19 європейських країн. Однак, видання наголошує, що реальна кількість викинутих вакцин, імовірно, набагато вища.

Німеччина, наприклад, надала дані про відходи в червні 2023 року. На той час на складах було ще 120 мільйонів вакцин. Відтоді виробники вакцин також представили нові версії, які адаптовані до останніх варіантів коронавірусу, що робить старі вакцини застарілими та, швидше за все, буде викинуто.

Politico оцінює вартість 215 мільйонів витрачених вакцин у понад €4 мільярди на основі на ціни на вакцини, які повідомляються в ЗМІ. Для країн, які повідомили лише загальну кількість знищених вакцин, без розбивки за типом вакцини, видання використало середньозважену ціну в 19,39 євро.

Багато вакцин, про які йде мова, було придбано на піку пандемії у 2021 році, коли ЄС, США та Велика Британія намагалися забезпечити обмежену кількість доз. Саме в той шалений час ЄС уклав найбільший контракт на закупівлю 1,1 мільярда доз у Pfizer і BioNTech.

ВакцинаCOVID

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