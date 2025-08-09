Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У США чоловік відкрив стрілянину через переконання про шкоду COVID-вакцини

09 серпня 2025, 14:46
У США чоловік відкрив стрілянину через переконання про шкоду COVID-вакцини
з вільних джерел
Батько стрілка повідомляв, що його син має суїцидальні думки.

В Атланті (США, Джорджія) 8 серпня чоловік відкрив стрілянину біля штаб-квартири Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC). Стрілок вважав, що вакцина проти коронавірусу стала причиною його недуг. Внаслідок стрілянини загинув поліцейський та сам стрілок, пошкоджені фасади кількох будівель на території кампусу CDC.

Про це пише The New York Times. Ніхто з цивільних не постраждав.

Стрілка знайшли смертельно пораненим на другому поверсі аптеки CVS на Кліфтон-роуд, розташованої навпроти головного входу до штаб-квартири CDC. Однак зараз незрозуміло, чи його поранили під час перестрілки, чи це був самостріл. Особу стрілка не розголошують. Слідчі вважають, що спільників він не мав.

Один із високопосадовців правоохоронних органів зазначив, що чоловік, схоже, був одержимий вакциною. За словами посадовця, стрілок вважав, що щеплення стало причиною його хвороби. Батько стрілка незадовго до стрілянини повідомляв поліцію про сина, заявивши, що той має суїцидальні думки.

За словами офіційних осіб, офіцер Девід Роуз з поліцейського відділку округу Декалб був одним із перших офіцерів, які прибули на місце події. Він у результаті стрілянини загинув. 

У виданні зазначили, що стрілянина сталася на тлі того, як вакцина проти COVID зіткнулася з новим скептицизмом з того часу, як Роберт Ф. Кеннеді-молодший став міністром охорони здоров'я та соціальних служб. Кеннеді висловив сумніви щодо багатьох планових щеплень і особливо критично поставився до вакцинації проти коронавірусу. Цього тижня він скасував гранти та контракти на роботу над мРНК-вакцинами на майже 500 мільйонів доларів.

