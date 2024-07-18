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ПОЛІТИКА

Діагноз Covid, поставлений Байдену, з'явився в найгірший час для його передвиборчої кампанії – Politico

18 липня 2024, 11:21
Діагноз Covid, поставлений Байдену, з'явився в найгірший час для його передвиборчої кампанії – Politico
Президент сказав, що почувається "добре", але його кампанія похитнулася.

Діагноз Covid, поставлений президенту Джо Байдену 17 липня по обіді, навряд чи міг бути встановлений у більш невдалий час. Він не лише перервав дводенну передвиборчу кампанію в Неваді, але й загрожує поглибити занепокоєння демократів щодо його переобрання на посаду президента, яке триває вже майже три тижні після його жахливого виступу на перших дебатах з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє  Politico.

Ця новина, безсумнівно, поглибить занепокоєння щодо віку, здоров'я і витривалості Байдена, через що багато демократів закликають його піти у відставку з посади кандидата в президенти від партії. Його діагноз також може спонукати демократичних політиків, які скептично ставляться до Байдена, посилити свої зусилля щодо тиску на нього.

"Час для цього не може бути гіршим. Це нагадує всім, скільки років Джо Байдену", — сказав один із демократів, поінформований про внутрішні дискусії в Білому домі.

Президент, який захворів вдруге за три тижні, ще більше загострює контраст, на який орієнтована кампанія Трампа: кандидат від Республіканської партії, який пережив замах, об'єднує своїх прихильників, як образ фізичної сили, на противагу кволому Байдену, чия слабкість була домінуючою темою протягом трьох тижнів після дебатів, пише Politico.

Раніше в інтерв’ю CBS News Байден зазначив, що може відмовитися від участі в президентських виборах, якщо лікар повідомить йому про серйозні проблеми зі здоров’ям. 

Джо БайденCOVIDВибори в США

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