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Кредит Заходу для України у $50 млрд ризикує бути підірваним через літні канікули Гарріс

05 вересня 2024, 13:33
Кредит Заходу для України у $50 млрд ризикує бути підірваним через літні канікули Гарріс
Підтримка виборцями кандидата від Демократичної партії означає, що вирішення розбіжностей між ЄС та США вже не здається таким нагальним.

Популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.

Про це пише медіа організація Politico.

Перед виходом Джо Байдена з перегонів за Білий дім настала перспектива того, що Дональд Трамп може стати президентом, і дипломати по обидва боки Атлантики відклали розбіжності, щоб завершити процес надання кредиту до кінця року.

Проте перспектива перемоги Гарріс зняла частину нагальності з цього питання і посадовці почали побоюватись, що Трамп розірве кредитну угоду і скоротить допомогу Києву. 

В той же час вони вважають, що кандидат від Демократичної партії навряд чи зробить щось подібне, і що вона насправді має шанси на перемогу в президентських перегонах.

І як наслідок, розкол між ЄС і США щодо тонкощів надання кредиту, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених активів рф, стає все більш очевидним.

"Вся ідея полягала в тому, щоб захистити Україну від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша", – сказав один з посадовців, який, як і інші, побажав залишитися анонімним.

Ще в липні "Велика сімка" узгодила, яку частку з $50 млрд від активів рф кожен член блоку надасть Україні.

 

війна в УкраїніВибори в СШАактиви рф

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