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"Велика сімка" узгодила, яку частку з $50 млрд від активів рф кожен член блоку надасть Україні

17 липня 2024, 12:33
Йдеться про відсотки від заморожених активів рф.
Японія надасть Україні позики в розмірі 3,3 мільярда доларів в рамках підтримки, яку нададуть члени Великої сімки (G7), використовуючи відсотки від російських суверенних активів, заморожених у рамках санкцій через вторгнення рф в Україну.
 
Про це повідомляє інформагентство Kyodo із посиланням на дипломатичні джерела. 
 
За даними джерел, члени G7 координували, як виділити допомогу після того, як їхні лідери погодилися під час саміту в Італії в червні надати 50 мільярдів доларів на підтримку України.
 
Очікується, що Сполучені Штати та Європейський Союз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів, повідомили джерела. G7 планує розпочати проєкт до кінця цього року.
 
Франція, Німеччина та Італія поки що навряд чи братимуть участь у програмі кредитування, оскільки Європейський Союз уже має подібний план підтримки, повідомили джерела.
 
За словами джерел, міністри фінансів G7 і голови центральних банків готові обговорити це питання, коли вони зберуться в Ріо-де-Жанейро пізніше цього місяця на полях зустрічі зі своїми колегами з країн G20.
 
Кредитну угоду було укладено на тлі занепокоєння щодо "втоми від України" та сумнівів щодо того, як довго Сполучені Штати та інші партнери-однодумці зможуть об’єднати зусилля, постачаючи Києву зброю та допомагаючи йому відновлювати зруйновану інфраструктуру.

 

Велика сімкавійна в Україніросія окупанти

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