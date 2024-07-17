"Велика сімка" узгодила, яку частку з $50 млрд від активів рф кожен член блоку надасть Україні

Йдеться про відсотки від заморожених активів рф.

Японія надасть Україні позики в розмірі 3,3 мільярда доларів в рамках підтримки, яку нададуть члени Великої сімки (G7), використовуючи відсотки від російських суверенних активів, заморожених у рамках санкцій через вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє інформагентство Kyodo із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними джерел, члени G7 координували, як виділити допомогу після того, як їхні лідери погодилися під час саміту в Італії в червні надати 50 мільярдів доларів на підтримку України.

Очікується, що Сполучені Штати та Європейський Союз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів, повідомили джерела. G7 планує розпочати проєкт до кінця цього року.

Франція, Німеччина та Італія поки що навряд чи братимуть участь у програмі кредитування, оскільки Європейський Союз уже має подібний план підтримки, повідомили джерела.