Стали відомі правила перших дебатів Гарріс і Трампа – ABC News

Ефір з першими дебатами заплановано на наступний тиждень.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп погодилися з правилами, які встановили на телеканалі ABC News.

Про це йдеться в повідомленні самого Телеканалу

"Дебати пройдуть у Філадельфії в Національному конституційному центрі без аудиторії в залі",- написано у переліку правил.

Дебати буде модерувати ведучий і головний редактор "World News Tonight" Девід М'юір і ведуча "Прайм" ABC News Live Лінсі Девіс.

Ефір триватиме 90 хвилин і матиме дві рекламні паузи.

Напередодні шляхом віртуального підкидання монети було визначено місце на подіумі та порядок завершальних заяв.

Трамп виграв у жеребкуванні та обрав виступити із кінцевим словом. Гарріс обрала праву позицію на екрані, тобто ліву сцену на подіумі.

Вступних промов не буде,а на завершальні промови виділятиметься по дві хвилини на кожного кандидата.

Також мікрофони в прямому ефірі будуть включені лише у кандидата, який говоритиме за чергою. У іншого кандидата в цей час мікрофони будуть вимкнуті. Так було під час дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа.

Тобто телеканал не пішов на прохання команди віцепрезидентки, щоби мікрофони під час ефіру були включені постійно в обох кандидатів.

Раніше ми писали, що Гарріс пропонує Трампу дебати з постійно увімкненими мікрофонами.