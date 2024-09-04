Реакція Байдена на удар армії рф по Полтаві: росія не переможе у цій війні

Він засудив атаку і пообіцяв українцям ще більше ППО.

Американський президент Джо Байден засудив російську ракетну атаку на Полтаву і наголосив, що москва не переможе у цій війні.

Заява американського лідера була оприлюднена на сайті Білого дому.

"Я найрішучішим чином засуджую цей жахливий напад. Він є трагічним нагадуванням про обурливі спроби путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть його, зокрема надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту країни", – заявив Байден.

Він висловив переконання, що росія не переможе у цій війні.

"Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня Сполучені Штати підтримують їх", – підсумував Байден.

Вчора, 3 вересня, армія рф ударила по Полтаві: 51 загинуло і 271 поранені.