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Реакція Байдена на удар армії рф по Полтаві: росія не переможе у цій війні

04 вересня 2024, 13:51
Реакція Байдена на удар армії рф по Полтаві: росія не переможе у цій війні
з вільних джерел
Він засудив атаку і пообіцяв українцям ще більше ППО.

Американський президент Джо Байден засудив російську ракетну атаку на Полтаву і наголосив, що москва не переможе у цій війні.

Заява американського лідера була оприлюднена на сайті Білого дому.

"Я найрішучішим чином засуджую цей жахливий напад. Він є трагічним нагадуванням про обурливі спроби путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть його, зокрема надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту країни", – заявив Байден.

Він висловив переконання, що росія не переможе у цій війні.

"Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня Сполучені Штати підтримують їх", – підсумував Байден.

Вчора, 3 вересня, армія рф ударила по Полтаві: 51 загинуло і 271 поранені.

 

Джо Байденвійна в Україніатаки рф

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