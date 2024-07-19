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ПОЛІТИКА

Байден очікує на зустріч із Нетаньягу наступного тижня, незважаючи на Covid

19 липня 2024, 13:51
Байден очікує на зустріч із Нетаньягу наступного тижня, незважаючи на Covid
Виступ Нетаньягу в Конгресі запланований на 24 липня.

Очікується, що президент Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу, коли той перебуватиме у Вашингтоні наступного тижня, але Білий дім попередив, що одужання президента від COVID-19 буде пріоритетом.

Про це пише газета The Hill.

"Ми дуже сподіваємося, що обидва лідери матимуть можливість зустрітися, коли прем'єр-міністр Нетаньягу буде в місті", — заявив 18 липня журналістам Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Кірбі зазначив, що здоров'я президента і його одужання після позитивного результату тесту на COVID-19 17 липня будуть пріоритетом. Він додав, що поки незрозуміло, чи вплине це на зустріч і яким чином.

24 липня Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу, і Кірбі повідомив, що очікується, що ізраїльський прем'єр-міністр зустрінеться з Байденом наступного дня. Віцепрезидентка Гарріс також зустрінеться з ізраїльським лідером.

"Я не можу сказати вам на цей час ... як саме це буде виглядати. Але в міру того, як ми будемо наближатися, ми, безумовно, зможемо надати вам більше інформації", — додав Кірбі.

Зустріч пройде на тлі звинувачень критиків в Ізраїлі та США в тому, що Нетаньягу віддає перевагу військовій операції проти Хамасу в Секторі Гази замість міжнародної угоди про припинення вогню, яку Байден підтримує.

Беньямін НатаньяхуДжо БайденCOVID

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