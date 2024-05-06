Учені створили вакцину, яка потенційно може захистити від майбутніх коронавірусів
Учені створили вакцину, яка може захистити людство від багатьох видів коронавірусів, зокрема від тих типів, які поки що не відкриті.
Деталі роботи, яка є результатом співпраці між Кембриджським і Оксфордським університетами та Каліфорнійським технологічним інститутом, опублікували в журналі Nature Nanotechnology, повідомляє The Guardian.
Експериментальну вакцину випробували на мишах. Дослідники кажуть, що це початок руху в бік проактивної вакцинології — це коли вакцини розробляють та створюють ще до того, як зʼявився вірус, який потенційно може спричинити пандемію.
Вакцину виготовляють шляхом приєднання нешкідливих білків різних коронавірусів до крихітних наночастинок, які потім вводять в організм, щоб підготувати його до боротьби з вірусами, якщо вони коли-небудь вторгнуться до нього. Оскільки вакцина тренує імунну систему атакувати білки, які є спільними для багатьох різних типів коронавірусу, захист ефективний проти широкого спектру відомих і невідомих вірусів одного сімейства.
"Ми показали, що відносно проста вакцина може протидіяти цілому ряду різних вірусів. Це наближає нас до мети — створення вакцин ще до початку пандемії", — сказав аспірант Кембриджського університету й один з авторів дослідження Рорі Хіллз.
Випробування на мишах показали, що вакцина викликає широку імунну відповідь на коронавіруси, зокрема на вірус Sars-Cov-1 — у 2003 році він спричинив спалах атипової пневмонії. Причому білки вірусу Sars-Cov-1 не додавали до наночастинок вакцини.
За словами Рорі Хіллза, цю вакцину проти коронавірусів можна виготовляти у вже існуючих установках для мікробної ферментації. Дослідники працюють з компаніями, щоб масштабувати виробництво вакцин. Наночастинки і вірусні білки можуть виготовляти в різний час в різних місцях і потім змішувати для створення вакцини.
Зараз медичні регуляторні органи не мають процедур для проактивної вакцинології, тож дослідники наголошують, що це потрібно розробити в майбутньому. Якщо вакцина виявиться безпечною та ефективною для людей, її можуть використовувати як бустерну вакцину проти Covid-19 з додатковим захистом від інших типів коронавірусів.
Автори дослідження припускають, що країни матимуть запаси цієї вакцини та інших вакцин, призначених для боротьби з окремими патогенами, після їх схвалення. Тож у випадку, якщо вірус пошириться на інші країни, у них вже будуть запаси вакцин і чіткий план для швидкого нарощування виробництва в разі потреби. Це має завадити світовим пандеміям.
Старший автор дослідження і професор Марк Ховарт наголосив, що розробка цієї вакцини — величезна робота. Після пандемії Covid-19 світ пережив масштабну кризу з величезною кількістю смертей, тож дослідники мають працювати вже зараз та почати створювати вакцини від вірусів заздалегідь, щоб уникнути схожого сценарію в майбутньому.