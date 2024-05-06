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COVID-19

Учені створили вакцину, яка потенційно може захистити від майбутніх коронавірусів

06 травня 2024, 17:25
Учені створили вакцину, яка потенційно може захистити від майбутніх коронавірусів
Фото: з вільних джерел
Випробування на мишах показали, що вакцина викликає широку імунну відповідь на коронавіруси, зокрема на вірус Sars-Cov-1 — у 2003 році він спричинив спалах атипової пневмонії.

Учені створили вакцину, яка може захистити людство від багатьох видів коронавірусів, зокрема від тих типів, які поки що не відкриті.

Деталі роботи, яка є результатом співпраці між Кембриджським і Оксфордським університетами та Каліфорнійським технологічним інститутом, опублікували в журналі Nature Nanotechnology, повідомляє The Guardian.

Експериментальну вакцину випробували на мишах. Дослідники кажуть, що це початок руху в бік проактивної вакцинології — це коли вакцини розробляють та створюють ще до того, як зʼявився вірус, який потенційно може спричинити пандемію.

Вакцину виготовляють шляхом приєднання нешкідливих білків різних коронавірусів до крихітних наночастинок, які потім вводять в організм, щоб підготувати його до боротьби з вірусами, якщо вони коли-небудь вторгнуться до нього. Оскільки вакцина тренує імунну систему атакувати білки, які є спільними для багатьох різних типів коронавірусу, захист ефективний проти широкого спектру відомих і невідомих вірусів одного сімейства.

"Ми показали, що відносно проста вакцина може протидіяти цілому ряду різних вірусів. Це наближає нас до мети — створення вакцин ще до початку пандемії", — сказав аспірант Кембриджського університету й один з авторів дослідження Рорі Хіллз.

Випробування на мишах показали, що вакцина викликає широку імунну відповідь на коронавіруси, зокрема на вірус Sars-Cov-1 — у 2003 році він спричинив спалах атипової пневмонії. Причому білки вірусу Sars-Cov-1 не додавали до наночастинок вакцини.

За словами Рорі Хіллза, цю вакцину проти коронавірусів можна виготовляти у вже існуючих установках для мікробної ферментації. Дослідники працюють з компаніями, щоб масштабувати виробництво вакцин. Наночастинки і вірусні білки можуть виготовляти в різний час в різних місцях і потім змішувати для створення вакцини.

Зараз медичні регуляторні органи не мають процедур для проактивної вакцинології, тож дослідники наголошують, що це потрібно розробити в майбутньому. Якщо вакцина виявиться безпечною та ефективною для людей, її можуть використовувати як бустерну вакцину проти Covid-19 з додатковим захистом від інших типів коронавірусів.

Автори дослідження припускають, що країни матимуть запаси цієї вакцини та інших вакцин, призначених для боротьби з окремими патогенами, після їх схвалення. Тож у випадку, якщо вірус пошириться на інші країни, у них вже будуть запаси вакцин і чіткий план для швидкого нарощування виробництва в разі потреби. Це має завадити світовим пандеміям.

Старший автор дослідження і професор Марк Ховарт наголосив, що розробка цієї вакцини — величезна робота. Після пандемії Covid-19 світ пережив масштабну кризу з величезною кількістю смертей, тож дослідники мають працювати вже зараз та почати створювати вакцини від вірусів заздалегідь, щоб уникнути схожого сценарію в майбутньому.

ВакцинаCOVID-19

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