Бельгія продовжила жорсткий карантин до появи COVID-вакцини
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Euractiv.
Де Кроо сказав, що зробив висновки із досвіду попереднього пом'якшеня карантину в країні після першої хвилі захворюваності.
"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо відчути результат, ми маємо чітко дати зрозуміти, що це буде довготривала праця", - заявив Де Кроо.
Темпи зростання кількості нових випадків COVID-19 у Бельгії сповільнилися, але поки рано говорити про те, що друга хвиля захворюваності досягла піку, заявили в уряді Бельгії у понеділок, коли набули чинності нові карантинні обмеження.
Як повідомлялося, Бельгія знову запровадила суворі обмежувальні заходи в умовах зростання кількості нових випадків коронавірусу та смертності.
Згідно з новими обмеженнями, прийом відвідувачів вдома заборонений, за винятком одного контакту.
На відкритому повітрі збори можуть проводитись максимум за участі чотирьох людей, обов’язково у захисних масках, з дотриманням соціальної дистанції.
Відкритими залишаться лише ті крамниці, що продають товари першої необхідності. Надання немедичних послуг призупинено.
Осінні канікули у навчальних закладах будуть продовжені до 15 листопада.
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