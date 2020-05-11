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Бельгія продовжила жорсткий карантин до появи COVID-вакцини

Де Кроо сказав, що зробив висновки із досвіду попереднього пом'якшеня карантину в країні після першої хвилі захворюваності
Голова уряду Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що запроваджені в країні заходи для стримування другої хвилі коронавірусу триватимуть до надходження вакцини від COVID-19.
Бельгія продовжила жорсткий карантин до появи COVID-вакцини Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Euractiv.

Де Кроо сказав, що зробив висновки із досвіду попереднього пом'якшеня карантину в країні після першої хвилі захворюваності.

"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо відчути результат, ми маємо чітко дати зрозуміти, що це буде довготривала праця", - заявив Де Кроо.

Темпи зростання кількості нових випадків COVID-19 у Бельгії сповільнилися, але поки рано говорити про те, що друга хвиля захворюваності досягла піку, заявили в уряді Бельгії у понеділок, коли набули чинності нові карантинні обмеження.

Як повідомлялося, Бельгія знову запровадила суворі обмежувальні заходи в умовах зростання кількості нових випадків коронавірусу та смертності.

Згідно з новими обмеженнями, прийом відвідувачів вдома заборонений, за винятком одного контакту.

На відкритому повітрі збори можуть проводитись максимум за участі чотирьох людей, обов’язково у захисних масках, з дотриманням соціальної дистанції.

Відкритими залишаться лише ті крамниці, що продають товари першої необхідності. Надання немедичних послуг призупинено.

Осінні канікули у навчальних закладах будуть продовжені до 15 листопада.

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05 11 2020 17:08
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