Словаччина запустить проєкт тестування на антиген COVID-19 на кордоні з Україною

Всі ті, хто перетинає кордон, повинні будуть або показати негативний ПЛР-тест, або пройти тест на антиген

Після засідання Центрального кризового штабу прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що антиген-тести будуть використовуватися на державному кордоні.

Словаччина з наступного понеділка запустить на кордоні з Україною пілотний проєкт тестування на антиген COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Dennik N.

З 2 листопада тільки люди, які мають негативний тест на коронавірус, можуть перетинати словацький кордон. Це правило поширюється і на іноземців - вони не можуть в'їхати на територію Словаччини без дійсного негативного тесту.

Після засідання Центрального кризового штабу прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що антиген-тести будуть використовуватися на державному кордоні. Всі ті, хто перетинає кордон, повинні будуть або показати негативний ПЛР-тест, або пройти тест на антиген.

Держсекретар МЗС Мартін Клус підтвердив, що тестування на антиген розпочнеться на українському кордоні з наступного понеділка. Тести робитиме приватна компанія. На інших прикордонних переходах такі тести можуть почати проводити не раніше 15 листопада.

За словами Клуса, спочатку словацька влада хоче провести тести для приблизно 9 тисяч людей, які за тиждень перетинають словацько-український кордон. У той же час він каже, що це також буде перевірка надійності антигенних тестів, оскільки люди, які приїжджають з України, також повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус в Словаччині на п'ятий день після прибуття. Тести, що проводяться в Європейському Союзі, повинні, як і раніше, визнаватися.

Тести на антиген планують у майбутньому застосовувати і в аеропортах.

Відзначимо, що тест на антиген коронавірусу проводиться за методикою ПЛР, коли у пацієнта за допомогою ватної палички береться з глотки проба слини. Єдина відмінність полягає в тому, що результат експрес-тесту відомий вже протягом 15 хвилин. Але він не завжди може бути точним.

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