Бельгія розслідує прохід російського корабля-шпигуна в Північному морі

В листопаді минулого року підозріле російське судно помітили в бельгійських районах із важливою інфраструктурою.

Влада Бельгії розслідує присутність в Північному морі російського корабля-шпигуна, який був помічений у листопаді того року.

Про це пише Reuters.

Вчора відповідну заяву зробив міністр з питань Північного моря Вінсента Ван Квікенборна:

"З огляду на підозрілу поведінку корабля, що йшов без автоматичної ідентифікаційної системи, морський інформаційний центр розпочав розслідування".

Шведський міністр додав, що точні мотиви російського судна наразі невідомі.

"Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але не будемо наївними. Особливо, коли він поводиться підозріло поряд з нашими вітряними електростанціями, підводними газовими та інформаційними кабелями й іншою важливою інфраструктурою", - сказав міністр.