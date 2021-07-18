Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців

Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало більше

Бельгія відрила кордони для всіх подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало більше", - написав Кулеба.

Тепер, відповідно до інтерактивної мапи МЗС України, для подорожі до Бельгії потрібні наступні такі документи: біометричний паспорт громадянина України, строк дії якого має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з Бельгії на 6 місяців; документальне підтвердження мети поїздки; підтвердження фінансової спроможності; поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу. За 48 годин до прибуття у Бельгію потрібно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).

Як повідомлялося, Рада ЄС 15 липня додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово знімати обмеження на «несуттєві» подорожі, що були пов’язані із пандемією COVІD-19. На основі критеріїв та умов, які визначаються цими рекомендаціями, з 15 липня 2021 року країни-члени мають поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішніх кордонах для мешканців таких країн: Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней Даруссалам, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Катар, Республіка Молдова, Республіка Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сингапур, Південна Корея, Україна, Сполучені Штати Америки, Китай (на основі підтвердженої взаємності).

Ці рекомендації стосуються також адміністративних регіонів Китаю Гонконг та Макао, а також Тайваню й Косова. Громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану мають вважатися громадянами ЄС в контексті виконання цих рекомендацій.

Критерії, за якими визначається готовність третіх країн для поступового скасування обмежень на подорожі до ЄС, були уточнені 20 травня 2021 року, та враховують поточний епідеміологічний стан та загальні зусилля у боротьбі з COVID-19, а також надійність та відповідність статистичної інформації, що надається країнами. Важливим фактором для такого скасування обмежень залишається принцип взаємності.

Країни, що асоційовані до Шенгенської зони – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія, - також беруть участь у реалізації цих рекомендацій.

Згідно з оновленими рекомендаціями Ради ЄС щодо умов в’їзду іноземних туристів до країн ЄС за умови пандемії коронавірусної інфекції, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки. Вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, країни - члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.