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ПОЛІТИКА

Бельгія закриє другий ядерний реактор

31 січня 2023, 12:48
Бельгія закриє другий ядерний реактор
джерело euractiv
Другий за величиною із трьох ядерних реакторів Тіанж у Бельгії остаточно закриють після 40 років роботи.

Про це повідомляє Euractiv.

Таким чином Тіанж 2 стане другим ядерним реактором, який зупинять у Бельгії.

Бельгійський закон 2003 року про поступову відмову від ядерної енергетики передбачає закриття Тіанжа 2. Його відключать від мережі, незважаючи на заклики політиків з усього політичного спектру та громадських об'єднань зупинити закриття ядерних реакторів.

"Після того, як у вересні було зупинено Дул 3, завтра буде зупинено Тіанж 2. Разом вони виробляли майже стільки ж електроенергії, скільки сонце та вітер разом узяті. Трагічно. Збереження якнайбільшої кількості атомних електростанцій відкритими якнайдовше має бути абсолютним пріоритетом", - написав консервативний політик Барт де Вевер у своєму Twitter.

Після закриття Тіанж 2 у Бельгії залишаться працювати п'ять ядерних реакторів. Дул 1 і 2 планують закрити у 2025 році.

Водночас Дул 3 закрився у вересні 2022 року. Це змусило громадян та некомерційні організації подати до суду на державу, ядерного оператора Engie та оператора системи передачі Elia. Причина цього полягає у занепокоєнні щодо безпеки енергопостачання в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії та напередодні важкої зими через вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, що на всіх українських АЕС почали працювати постійні місії МАГАТЕ.

Бельгіяядерний реактор

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