На всіх українських АЕС почали працювати постійні місії МАГАТЕ

На всіх українських атомних станціях почали працювати постійні місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС", – йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".

Завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли росія вчиняє справжній ядерний тероризм.

В компанії нагадали, що експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.

Нагадаємо, 19 січня президент України провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який перебуває з робочим візитом у нашій країні