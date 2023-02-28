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ПОЛІТИКА

Бельгія заморозила найбільше з країн ЄС російських активів – 58 млрд євро

28 лютого 2023, 17:44
Бельгія заморозила найбільше з країн ЄС російських активів – 58 млрд євро
Фото: з вільного доступу
Також країна заморозила російські фінансові операції на 191 млрд євро.

Із початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Бельгія заморозила 58 млрд євро російських активі. За цим показником вона лідирує серед країн Європейського Союзу.

Про це повідомив міністра фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

З його заяви випливає, що Мінфін Бельгії заморозив 58 млрд євро російських активів, що є найбільшою сумою серед усіх країн-членів ЄС, а також 191 мільярд євро російських фінансових операцій.

Він також повідомив, що ці заходи стосуються 1789 російських компаній та громадян, внесених до санкційного списку.

Також Бельгія посилила митні перевірки щодо росії та Білорусі: загалом було перевірено 91020 декларацій і 7925 контейнерів – фізично проінспектовано.

Раніше повідомлялось, що лідери G7 закликали росію "припинити агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території України".

ЄСвійнаБельгіясанкціі проти росії

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