Bellingcat: отруєння Скрипалів: ім’я третього підозрюваного - Денис Сергеєв

Розслідувачі Bellingcat дізналися про третього підозрюваного у справі про отруєння колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Ім'я співробітника Головного управління розвідки РФ "Сергія Федотова" - Денис Сергеєв.

"Після чотиримісячного спільного розслідування... Bellingcat тепер може розкрити справжню особу і походження співробітника ГРУ, який працював на міжнародному рівні під прикриттям персони Федотова Сергія В'ячеславовича. Насправді ця людина – Денис В'ячеславович Сергеєв, високопоставлений офіцер ГРУ і випускник Військово-дипломатичної академії Росії", – ідеться у повідомленні.

За даними розслідувачів, російська влада намагалася видалити з відкритих джерел згадки про Сергеєва: "Останні два місяці російська влада здійснила надзвичайні зусилля з видалення будь-яких публічних записів про існування Дениса Сергеєва, а також Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна – двох головних підозрюваних в отруєнні Скрипалів".

Сергеєва із позивним "Федотов" прибув до Лондона рано вранці 2 березня 2018 року, вилетівши з Москви о 7:00 рейсом Аерофлоту SU 2580. Два інших підозрюваних, Мішкін і Чепіга, прибули до Лондона пізніше, іншим рейсом. Bellingcat не встановили роль Сергеєва в отруєнні і невідомо, чи їздив він у Солсбері, коли був в Британії. Однак, відомо, що замовив зворотний рейс на SU 2579 з Хітроу до Москви вдень 4 березня, у день, коли Сергій і Юлія Скрипалі знепритомніли.

Однак, він ніколи не сідав на цей рейс. Записи PNR, помічені Bellingcat, показують, що, попри реєстрацію на цей рейс близько полудня 4 березня, "Федотов" в останній момент не з'явився. Замість цього, він відправився у Рим і сів на рейс о 15:30 того ж дня до Москви.

Раніше повідомлялося, що третій імовірно причетний до отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки раніше, у 2015 році, намагався отруїти речовиною з родини "Новачка" болгарського підприємця Омеляна Гебрева. У Болгарії розслідують зв'язок між отруєнням Скрипалів і місцевого підприємця.

Британська газета The Telegraph повідомляла, що третій імовірно причетний до отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки, людина під вигаданим ім'ям Сергій Федотов, не вилетів разом з Чепігою та Мішкіним з Великої Британії.

Нагадаємо, у березні 2018 року 66-річний громадянин Росії, колишній розвідник Сергій Скрипаль потрапив до лікарні з важким отруєнням. Після отруєння Британія видворила російських дипломатів. МЗС Росії заявило про вислання 23 британських дипломатів "у відповідь на дії Британії".

5 вересня 2018 року британські прокурори назвали причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії двох росіян - Олександра Петрова і Руслана Боширова. Британія запевняє - це офіцери розвідки. Президент Росії Володимир Путін заявив, що це цивільні громадяни й у їхній біографії "немає нічого кримінального".

Російський телеканал Russia Today опублікував інтерв'ю з Петровим і Бошировим, де вони заявили, що відвідували Солсбері як туристи.