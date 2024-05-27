Бербок анонсувала передачу Україні допомоги на €60 млн

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок анонсувала передачу Україні гуманітарної допомоги в розмірі 60 мільйонів євро.

Про це вона заявила під час трансляції Єврокомісії.

"Ми хочемо миру, і для забезпечення миру нам потрібна підтримка України в усіх її аспектах. По-перше, що Україна може захистити себе, захистити свій народ, захистити життя. По-друге, зміцнення економіки з майбутньою конференцією з відновлення. І, по-третє, подальша гуманітарна допомога в 60 мільйонів євро, особливо для сходу України як федерального уряду", - сказала міністр.

Вона додала, що зараз тим більш важлива Україні повна підтримка.

За словами політкині, Німеччина разом із міжнародними організаціями передасть ще більше гуманітарної допомоги сходу України.

"Ми ще раз переконалися в тому, що російський терор спрямований конкретно на людей, конкретно на звичайне життя в Україні, шляхом нападу на торговельні центри, господарські магазини, винятково з метою вбивства людей і розповсюдження страху і терору", - додала Бербок.

Місяць тому Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. Тоді ЗСУ отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.