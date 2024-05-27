Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бербок анонсувала передачу Україні допомоги на €60 млн

27 травня 2024, 13:42
Бербок анонсувала передачу Україні допомоги на €60 млн
Анналена Бербок Фото: DW
Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок анонсувала передачу Україні гуманітарної допомоги в розмірі 60 мільйонів євро.

Про це вона заявила під час трансляції Єврокомісії. 

"Ми хочемо миру, і для забезпечення миру нам потрібна підтримка України в усіх її аспектах. По-перше, що Україна може захистити себе, захистити свій народ, захистити життя. По-друге, зміцнення економіки з майбутньою конференцією з відновлення. І, по-третє, подальша гуманітарна допомога в 60 мільйонів євро, особливо для сходу України як федерального уряду", - сказала міністр.

Вона додала, що зараз тим більш важлива Україні повна підтримка.

За словами політкині, Німеччина разом із міжнародними організаціями передасть ще більше гуманітарної допомоги сходу України.

"Ми ще раз переконалися в тому, що російський терор спрямований конкретно на людей, конкретно на звичайне життя в Україні, шляхом нападу на торговельні центри, господарські магазини, винятково з метою вбивства людей і розповсюдження страху і терору", - додала Бербок. 

Місяць тому Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. Тоді ЗСУ отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.

 

Анналена Бербокпідтримка УкраїниНімеччина

Останні матеріали

Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється