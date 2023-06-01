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ПОЛІТИКА

Бербок: Членство України в НАТО наразі неможливе

01 червня 2023, 14:33
Бербок: Членство України в НАТО наразі неможливе
Фото: РБК-Україна
Оскільки триває агресивна війна росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що наразі не може бути й мови про членство України в НАТО, оскільки триває агресивна війна росії.

Про це вона сказала перед неформальною зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО в Осло, повідомляє  Spiegel.

За словами глави німецького МЗС, двері Альянсу відчинені для прийняття нових членів. Це стосується насамперед Швеції, але також і України.

"У той самий час зрозуміло також, що ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни", – сказала Бербок, коментуючи вступ України.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові, заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні обговорять можливість членства України в Альянсі після того, як війна з росією закінчиться.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять перспективи вступу України до альянсу. Засідання відбудеться сьогодні, 1 червня, в Осло.

НімеччинаНАТО УКРАИНЕБербок

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