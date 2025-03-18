Бербок може стати головою Генеральної Асамблеї ООН: уряд Німеччини висунув її кандидатуру
Уряд Німеччини хоче висунути кандидатуру міністерки закордонних справ Анналени Бербок на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.
Про це повідомляє видання APA.
Згідно з інформацією, отриманою Німецьким агентством преси з урядових кіл у Берліні, уряд хоче висунути Бербок кандидатом від Німеччини на посаду президента Генеральної Асамблеї ООН на сесії 2025/26 року. Через це було ініційовано відповідне рішення кабінету міністрів ФРН у вигляді циркулярної постанови.
Як додає видання, Бербок буде обрана Генеральною Асамблеєю ООН на початку червня і розпочне виконувати обов’язки у вересні, коли розпочнеться її річний термін повноважень.
Також повідомляється, що після вступу на посаду Бербок складе свої повноваження в Бундестазі. Видання нагадує, що посаду президента Генеральної Асамблеї ООН не варто плутати з посадою Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Завданням президента є організація та головування на сесіях Генеральної Асамблеї ООН. Бербок хоче представити свою програму роботи в Нью-Йорку в травні до виборів, запланованих на початок червня.
Анналена Бербок стала міністеркою закордонних справ Німеччини у 2021 році. Вона неодноразово відвідувала Україну та закликала до військової підтримки.
Нагадаємо, Бундестаг проголосував за план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно інвестицій в галузі оборони й інфраструктури країни. Їхня сума сягне трильйона євро.
Також у межах цього пункту законодавці дають зелене світло для розблокування €3 мільярдів на військову допомогу Україні.