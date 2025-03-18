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ПОЛІТИКА

Бербок може стати головою Генеральної Асамблеї ООН: уряд Німеччини висунув її кандидатуру

18 березня 2025, 19:43
Бербок може стати головою Генеральної Асамблеї ООН: уряд Німеччини висунув її кандидатуру
Фото: РБК-Україна
Бербок буде обрана Генеральною Асамблеєю ООН на початку червня і розпочне виконувати обов’язки у вересні, коли розпочнеться її річний термін повноважень.

Уряд Німеччини хоче висунути кандидатуру міністерки закордонних справ Анналени Бербок на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє видання APA.

Згідно з інформацією, отриманою Німецьким агентством преси з урядових кіл у Берліні, уряд хоче висунути Бербок кандидатом від Німеччини на посаду президента Генеральної Асамблеї ООН на сесії 2025/26 року. Через це було ініційовано відповідне рішення кабінету міністрів ФРН у вигляді циркулярної постанови.

Як додає видання, Бербок буде обрана Генеральною Асамблеєю ООН на початку червня і розпочне виконувати обов’язки у вересні, коли розпочнеться її річний термін повноважень. 

Також повідомляється, що після вступу на посаду Бербок складе свої повноваження в Бундестазі. Видання нагадує, що посаду президента Генеральної Асамблеї ООН не варто плутати з посадою Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Завданням президента є організація та головування на сесіях Генеральної Асамблеї ООН. Бербок хоче представити свою програму роботи в Нью-Йорку в травні до виборів, запланованих на початок червня.

Анналена Бербок стала міністеркою закордонних справ Німеччини у 2021 році. Вона неодноразово відвідувала Україну та закликала до військової підтримки.

Нагадаємо, Бундестаг проголосував за план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно інвестицій в галузі оборони й інфраструктури країни. Їхня сума сягне трильйона євро.

Також у межах цього пункту законодавці дають зелене світло для розблокування €3 мільярдів на військову допомогу Україні.

НімеччинаАнналена БербокГенасамблея ООН

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