Бербок може стати головою Генеральної Асамблеї ООН: уряд Німеччини висунув її кандидатуру

Бербок буде обрана Генеральною Асамблеєю ООН на початку червня і розпочне виконувати обов’язки у вересні, коли розпочнеться її річний термін повноважень.

Уряд Німеччини хоче висунути кандидатуру міністерки закордонних справ Анналени Бербок на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє видання APA.

Згідно з інформацією, отриманою Німецьким агентством преси з урядових кіл у Берліні, уряд хоче висунути Бербок кандидатом від Німеччини на посаду президента Генеральної Асамблеї ООН на сесії 2025/26 року. Через це було ініційовано відповідне рішення кабінету міністрів ФРН у вигляді циркулярної постанови.

Як додає видання, Бербок буде обрана Генеральною Асамблеєю ООН на початку червня і розпочне виконувати обов’язки у вересні, коли розпочнеться її річний термін повноважень.

Також повідомляється, що після вступу на посаду Бербок складе свої повноваження в Бундестазі. Видання нагадує, що посаду президента Генеральної Асамблеї ООН не варто плутати з посадою Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Завданням президента є організація та головування на сесіях Генеральної Асамблеї ООН. Бербок хоче представити свою програму роботи в Нью-Йорку в травні до виборів, запланованих на початок червня.

Анналена Бербок стала міністеркою закордонних справ Німеччини у 2021 році. Вона неодноразово відвідувала Україну та закликала до військової підтримки.

Нагадаємо, Бундестаг проголосував за план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно інвестицій в галузі оборони й інфраструктури країни. Їхня сума сягне трильйона євро.

Також у межах цього пункту законодавці дають зелене світло для розблокування €3 мільярдів на військову допомогу Україні.