Бербок назвала главу Китаю диктатором

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором.

Про це йдеться в інтерв'ю Fox News.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявила Бербок.

Відповідаючи на запитання про те, як уряд у Берліні бачить завершення війни росії проти України вона сказала, що якщо путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю?

"Тому Україна повинна виграти цю війну", – сказала Бербок.

Такі висловлення з'явилися на тлі нещодавньої торгової напруженості між Пекіном і Брюсселем після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на цьому тижні заявила, що виконавча влада ЄС розпочне розслідування щодо китайських субсидій на електромобілі.