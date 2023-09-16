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Бербок назвала главу Китаю диктатором

16 вересня 2023, 15:58
Бербок назвала главу Китаю диктатором
Фото: РБК-Україна
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором.

Про це йдеться в інтерв'ю Fox News

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявила Бербок. 

Відповідаючи на запитання про те, як уряд у Берліні бачить завершення війни росії проти України вона сказала, що якщо путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? 

"Тому Україна повинна виграти цю війну", – сказала Бербок.

Такі висловлення з'явилися на тлі нещодавньої торгової напруженості між Пекіном і Брюсселем після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на цьому тижні заявила, що виконавча влада ЄС розпочне розслідування щодо китайських субсидій на електромобілі.

Нагадаємо, що в липні Байден також назвав Сі Цзіньпіна диктатором.
КитайдиктаторБербоксі цзі

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