Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

Президент США Джо Байден назвав главу КНР Сі Цзіньпіна диктатором, коли розповідав про його реакцію на збитий на початку року над США китайський розвідувальний аеростат.

Про це повідомляє CNN.

Байден заявив це на заході зі збору коштів у Кентсфілді, коментуючи свої емоції після збиття над США повітряної кулі КНР у лютому.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли була збита та повітряна куля з двома вагонами шпигунського обладнання, в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. А це те, що диктаторам дуже не подобається, — коли вони не знають, що відбувається", — заявив президент США.

Таку заяву Байден зробив через день після візиту Ентоні Блінкена до Пекіна, де той зустрівся з СІ та іншими топ чиновниками.

Блінкен став першим державним секретарем США, який відвідав країну за останні 5 років

Джо Байдден додав, що аеростат не мав бути над місцем, де його виявили.