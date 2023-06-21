Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором
Про це повідомляє CNN.
Байден заявив це на заході зі збору коштів у Кентсфілді, коментуючи свої емоції після збиття над США повітряної кулі КНР у лютому.
"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли була збита та повітряна куля з двома вагонами шпигунського обладнання, в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. А це те, що диктаторам дуже не подобається, — коли вони не знають, що відбувається", — заявив президент США.
Таку заяву Байден зробив через день після візиту Ентоні Блінкена до Пекіна, де той зустрівся з СІ та іншими топ чиновниками.
Блінкен став першим державним секретарем США, який відвідав країну за останні 5 років
Джо Байдден додав, що аеростат не мав бути над місцем, де його виявили.Вчора син Байдена визнав себе винним за трьома звинуваченнями.