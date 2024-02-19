У більшій частині світу до путіна й надалі "ставитимуться з повагою та захопленням" – FT

"Три найбільші демократії світу – Індія, США та Індонезія – цього року оберуть шанувальників путіна своїми лідерами".

Смерть у тюрмі російського опозиціонера Алєксєя Навального, як і два роки повномасштабної війни в Україні, не завадить тому, що до російського президента владіміра путіна й надалі ставитимуться з повагою та захопленням у більшій частині світу.

Так вважає головний коментатор міжнародних подій в Financial Times Гідеон Рахман.

Він зауважує, що ніхто не повинен очікувати, що китайський лідер Сі Цзіньпін відмовиться від путіна лише тому, що в росії сталася ще одна раптова смерть. Сі поділяє ненависть путіна до продемократичних активістів.

"Дійсно, цілком можливо, що три найбільші демократії світу – Індія, США та Індонезія – цього року оберуть шанувальників путіна своїми лідерами. Прабово Субіанто в Індонезії, Нарендра Моді в Індії та Дональд Трамп у США вирізняються тим, що стоять осторонь міжнародного засудження Путіна – з причин, які виходять за межі реальної політики", – пише Рахман.

Прабово здобув переконливу перемогу на президентських виборах в Індонезії минулого тижня. Його сходження на найвищу посаду змушує багатьох прихильників індонезійської демократії дуже нервувати. Вони побоюються, що Прабово може прагнути керувати країною як силовик у стилі Путіна, і вказують на звинувачення в тому, що він був відповідальний за порушення прав людини під час служби в індонезійській армії.

Минулого року Прабово запропонував мирне врегулювання для України, яке настільки відповідало амбіціям путіна, що Україна відкинула його як «російський план».

На початку року Моді мав дружню телефонну розмову з путіним, в якій індійський і російський лідери побажали один одному успіху на майбутніх виборах. Моді, на відміну від путіна, балотуватиметься на справжніх виборах, які він, ймовірно, легко виграє. Індійські дипломати стверджують, що робочі відносини Моді з путіним – це питання простого прагматизму і національних інтересів.

Антизахідна і антиколоніальна риторика путіна знаходить велику і вдячну аудиторію в Індії, де Моді вирішив підкреслити свою ідентичність як націоналістичного сильного лідера, який нарешті звільняє свою країну від спадщини колоніалізму.

А ще є Трамп. У той час як президент США Джо Байден звинуватив путіна у відповідальності за смерть Навального, Трамп промовчав. Частково це могло бути пов'язано з тим, що він був заклопотаний засудженням величезних штрафів, накладених на нього нью-йоркським судом. Але Трамп – зазвичай такий вільний з образливою мовою і прізвиськами – як відомо, ніколи не висловлював жодної критики на адресу російського лідера. Замість цього він вихваляв путіна як сильного і розумного.

Деякі демократи загнали себе в глухий кут, намагаючись з'ясувати, чи є у путіна щось на Трампа. Але цьому може бути простіше пояснення. Трамп щиро захоплюється путіним. У широкому світі радників і прихильників Трампа вже давно є кілька безсоромних шанувальників путіна. Незабаром після анексії Криму росією в 2014 році Руді Джуліані, близький радник Трампа, сказав про путіна: "Ось те, що ви називаєте лідером". Незадовго до смерті Навального Такер Карлсон, протрампівський коментатор, все ще публікував захоплені відео про красу московського метро.

Навальний спеціалізувався на висвітленні та висміюванні корупції і насильства путіна та його найближчого оточення. За це він заплатив життям. Зарубіжному фан-клубу путіна давно пора нарешті звернути увагу на брудні реалії, які викрив Навальний, зазначає Рахман.

Колишній президент США Дональд Трамп 19 лютого зробив свої перші коментарі з приводу смерті російського опозиціонера Алєксєя Навального в російській тюрмі 16 лютого, але не став нікого засуджувати або висловлювати співчуття. Трамп, на відміну від інших республіканців, не став засуджувати ані росію, ані президента рф владіміра путіна, як це, наприклад, зробив сенатор Ліндсі Грем, який закликав визнати росію державою-спонсором тероризму.