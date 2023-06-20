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CУСПІЛЬСТВО

Син Байдена визнав себе винним за трьома звинуваченнями

20 червня 2023, 20:27
Син Байдена визнав себе винним за трьома звинуваченнями
Джерело: unian
Гантер Байден також уклав угоду з федеральною прокуратурою за обвинуваченням щодо застосування вогнепальної зброї.

Син президента США Гантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях і уклав угоду з федеральною прокуратурою за обвинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, пише CNN.

Зазначається, що угода про визнання провини негайно позначиться на президентських виборах 2024 року.

Звинувачення було детально викладено в кримінальній справі в окружному суді США в штаті Делавер, де прокурор Девід Вайс, призначений Дональдом Трампом, проводив розслідування, під час якого свого часу вивчали звинувачення у відмиванні грошей, іноземному лобіюванні та інші потенційні звинувачення.

Адвокат Гантера Байдена заявив, що угода з федеральною прокуратурою дасть змогу розв'язати давнє кримінальне розслідування Міністерства юстиції США щодо сина президента.

"Гантер візьме на себе відповідальність за два випадки несплати податків у строк у зв'язку з правопорушенням згідно з угодою про визнання провини", - сказав адвокат Крістофер Кларк.

За словами адвоката, уряд США також висуне обвинувачення в застосуванні вогнепальної зброї, яке буде предметом досудової угоди про відхилення справи і не буде предметом угоди про визнання провини.

"Я знаю, що Гантер вважає важливим узяти на себе відповідальність за ці помилки, яких він припустився в період потрясінь і залежності у своєму житті. Він із нетерпінням чекає на продовження одужання та руху вперед", - додав адвокат.

Раніше Гантер Байден, імовірно, розповідав секс-працівниці, що російські "наркоторговці" вкрали ще один із його ноутбуків у Лас-Вегасі 2018 року. Вони це зробили з метою шантажу.

Також американська газета New York Post заявила, що отримала доступ до листування Гантера Байдена зі співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським. В одному з листів Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч із тодішнім віцепрезидентом США.

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