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ПОЛІТИКА

Прокурор, який звинувачував Трампа, подав у відставку

12 січня 2025, 11:28
Прокурор, який звинувачував Трампа, подав у відставку
Фото: Yahoo Finanzas
Заяву про звільнення Сміт подав ще 10 січня.

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який висунув обвинувачення обраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу у двох справах про неправомірне зберігання секретних документів та втручання у вибори, подав у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Заяву про звільнення Сміт подав ще 10 січня. До того він подав остаточний конфіденційний звіт. Він стосується справ Трампа, у ньому пояснюють, чому висували ті чи інші звинувачення і чому не висунули тих, які розглядали.

NYT зазначала раніше, що навряд чи звіт міститиме багато нових чи викривальних фактів. Тоді ж видання зазначало, що однією з потенційних проблем може стати його перевірка розвідувальними службами США на наявність будь-якої секретної інформації. Розвідувальним службам для цього можуть знадобитися тижні.

Звіт Сміта мають оприлюднити, проте Трамп звернувся до суду, і суддя тимчасово заборонив публікувати цей звіт.

Адвокати Трампа стверджують, що Сміт не мав юридичних повноважень подавати звіт, тому що він був неконституційно обраний для роботи і політично мотивований.

У справі про секретні документи окружний суддя США Ейлін Кеннон у липні минулого року відхилила всі звинувачення також після того, як постановила, що Сміта неправомірно призначили спеціальним радником.

Офіс Сміта оскаржив це рішення. Прокуратура відмовилася від апеляції щодо Трампа після його перемоги на виборах 5 листопада, але повідомила, що продовжить намагатися поновити звинувачення проти двох соратників Трампа, яких звинуватили у перешкоджанні розслідуванню.

Трамп став першим в історії президентом США із судимістю. В пʼятницю, 10 січня, суд Нью-Йорка присудив новообраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

Дональд Трампзвинувачення

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