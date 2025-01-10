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Трамп став першим в історії президентом США із судимістю

10 січня 2025, 20:12
Трамп став першим в історії президентом США із судимістю
Фото: Reuters
Новообраному американському президенту оголосили вирок у справі про "порногроші".

В пʼятницю, 10 січня, суд Нью-Йорка присудив новообраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Ще влітку того року суд присяжних визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про "порногроші", але сьогодні його офіційно засудили до так званого безумовного звільнення.

Цей вид покарання означає, що Трампу не присудили увʼязнення, випробувального терміну або штрафу, однак в нього залишиться формальна судимість. 

Тому 47-й американський президент стане першим в історії країни президентом, засудженим за кримінальний злочин.

Під час оголошення вироку суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан оголосив, що імунітет, який Дональду Трампу надає посада президента, є "чинником, який переважає всі інші".

"Дональд Трамп, звичайний громадянин, Дональд Трамп, обвинувачений у кримінальному злочині, не мав би права на такий значний захист", – сказав суддя. 

Трамп брав участь у засіданні по відеозвʼязку. 

Під час виступу він розкритикував суд як "полювання на відьом" і назвав його "найгіршим досвідом" у своєму житті.

Крім того, в кінці року суд залишив вирок Трампу щодо сексуального насильства.

 

Дональд Трампсудпрезидентсудимість

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